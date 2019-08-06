Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с РоссиейRT на русском 04:29

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Эксперт жестко ответил генсеку НАТО, назвавшему присоединение Крыма аннексией

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Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
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Происшествия

В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек

Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД

До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Общество

Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму

Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:43
Общество

Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары

Обновлено в 07:18
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Спорт

Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу

Обновлено в 06:54
Экономика

Акции протеста лишили богачей Гонконга миллиардов долларов

По данным ежедневного рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние 10 самых богатых магнатов, получающих свои доходы от зарегистрированных в Гонконге компаний, с 23 июля уменьшилось на 19 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Политика

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросима: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш".
Обновлено вчера в 20:51
Политика

На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса

Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии

Как отметил американский министр обороны во время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, поскольку «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядами Сирийских демократических сил.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Военная авиация потушила очаги лесных пожаров в Красноярском крае

С утра, 6 августа, военная авиация совершила 32 полета и ликвидировала лесные пожары на площади более 150 тысяч гектаров.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть

«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода

Басманныцй суд продлил до 16 января арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.
Обновлено в 07:27
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге

Обновлено в 03:53
Политика

Турция надеется, что США не пожертвуют отношениями с ней из-за С-400

Турция рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с ней из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:24
Политика

Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Обновлено в 05:02
Футбол

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
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