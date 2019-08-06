Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

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