Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с РоссиейRT на русском 04:29
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Эксперт жестко ответил генсеку НАТО, назвавшему присоединение Крыма аннексией
Московский Комсомолец06:37
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Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
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В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек
Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
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Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
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Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
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Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары
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Происшествия
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По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
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Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
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В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Акции протеста лишили богачей Гонконга миллиардов долларов
По данным ежедневного рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние 10 самых богатых магнатов, получающих свои доходы от зарегистрированных в Гонконге компаний, с 23 июля уменьшилось на 19 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросима: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш".
Обновлено вчера в 20:51
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
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Обновлено вчера в 01:40
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии
Как отметил американский министр обороны во время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, поскольку «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядами Сирийских демократических сил.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
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Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода
Басманныцй суд продлил до 16 января арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.
Обновлено в 07:27
Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет
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Армия и оружие
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика
Турция надеется, что США не пожертвуют отношениями с ней из-за С-400
Турция рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с ней из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
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Политика
Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины
Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Авто
Итальянцы представили модификацию Militem Hero на базе Jeep Renegade
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Футбол
Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
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