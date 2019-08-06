Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с РоссиейRT на русском 04:29

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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В Крыму объяснили генсеку НАТО причину воссоединения с Россией

Крым воссоединился с Россией не из-за конкуренции великих держав, как полагает генсек НАТО, а на основании волеизъявления крымчан, самостоятельно определивших свое будущее на референдуме, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
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