Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с РоссиейRT на русском 04:29

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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В Крыму объяснили генсеку НАТО причину воссоединения с Россией

Крым воссоединился с Россией не из-за конкуренции великих держав, как полагает генсек НАТО, а на основании волеизъявления крымчан, самостоятельно определивших свое будущее на референдуме, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Российская газета03:49

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Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
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Самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года оказались печенье, пряники и вафли.
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Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

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