Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с РоссиейRT на русском 04:29
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
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Крым воссоединился с Россией не из-за конкуренции великих держав, как полагает генсек НАТО, а на основании волеизъявления крымчан, самостоятельно определивших свое будущее на референдуме, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.РИА Новости03:30
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