Политика
Генсек НАТО призвал Москву спасти ДРСМДВести.Ru вчера в 20:18
В своей статье для германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывает, что Москва должна использовать последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), иначе Россия будет нести ответственность за последствия его расторжения.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.Life.ruвчера в 15:17
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В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о «последнем шансе» на спасение ДРСМД
Комсомольская правда07:57
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
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