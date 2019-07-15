Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМДRT на русском 03:16
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.Life.ruвчера в 15:17
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий
Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А
Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
Обновлено в 05:57
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 05:28
Политика
Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан
По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.
Обновлено в 06:54
Футбол
Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Ребенка нашли рядом с двумя трупами в Коптеве
Обновлено в 03:55
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Политика
Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси
Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Политика
Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве
«Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Командира спецподразделения ФСБ «Альфа» Канакина уволили
Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин покинул свою должность, сообщил «Интерфаксу» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Происшествия
Задержан главный вор в законе России
В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.
Обновлено в 07:08
Интернет
Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты
Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Политика
Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17