с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Политика Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Армия и оружие Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.

Происшествия Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Политика Россия и Украина договорились обменяться списками задержанных граждан По итогам встречи, которая состоялась 15 июля в Киеве, омбудсмены также выразили готовность предоставить возможность независимым врачам обследовать украинских граждан, в частности, моряков, которые были задержаны в в 2018 году за нарушение границы РФ в Керченском проливе.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.

Музыка В Петербурге прервал концерт Крис Норман На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.

Политика ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.

Политика Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.

Политика Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве «Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.

Происшествия Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Происшествия Командира спецподразделения ФСБ «Альфа» Канакина уволили Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин покинул свою должность, сообщил «Интерфаксу» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Происшествия Задержан главный вор в законе России В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.

Интернет Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.

Происшествия Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет.

Авто Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.

Политика Кремль высказал надежду на освобождение Вышинского Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за судебным процессом в Украине по делу журналиста Кирилла Вышинского, имеющего российского гражданство.