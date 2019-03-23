Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма УкраинеГазета.Ru 08:11
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
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Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Комсомольская правда05:39
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