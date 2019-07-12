Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из РоссииРИА Новости 06:33
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Оценить640
Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) 03:24
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 09:20, Вашингтон
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера
Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД
За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
Обновлено вчера в 19:57
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке
Обновлено в 08:38
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
«Я любила его больше жизни»: Бузова оставила слезное послание Тарасову
Певица и телеведущая Ольга Бузова до сих пор не может забыть футболиста Дмитрия Тарасова, с которым они прожили четыре года в браке.
Обновлено в 08:44
Политика
В Петербурге заложили противоминный тральщик «Анатолий Шлемов»
В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов".
Обновлено в 08:45
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Политика
Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
ВСУ провели тактические учения по отработке борьбы с морским десантом на берегу Азовского моря, сообщается на сайте министерства обороны Украины.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару
Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Кино
Российскую короткометражку признали лучшей на фестивале в Вене
Главные роли исполнили Юлия Пересильд (Анна Каренина), Максим Суханов (Алексей Каренин), Матвей Лыков (Вронский), Ингеборга Дапкунайте и Константин Хабенский, которого отметили как лучшего актёра второго плана за роль машиниста.
Обновлено в 09:04
Авто
В России попали под отзыв 50 автомобилей Porsche
Росстандарт информирует об отзыве в России 50 транспортных средств марки Porsche 718 Cayman, 911.
Обновлено в 08:14
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова
Обновлено в 09:06
Политика
СБУ не пустила Савченко в Донбасс с агитационным туром
Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на неподконтрольные Киеву территории Донбасса (то есть в самопровозглашенные ДНР и ЛНР) с агитационным туром.
Обновлено в 07:23
Наука
Роботы научились распределять обязанности при работе в команде
Стоит отметить, что разработчики специально создали довольно миниатюрных роботов, чтобы те смогли использоваться в таких отраслях деятельности, где человеку это представляется затруднительным.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Причастного к ИГ россиянина задержали в Албании
Сотрудники правоохранительных органов Албании задержали россиянина, признанного виновным в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 07:41
Политика
Экс-начальник Калужской полиции смещён с поста главы МВД Крыма
Министр внутренних дел по Крыму Олег Торубаров, некогда возглавлявший Калужскую полицию, уволен с занимаемой должности министра, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59