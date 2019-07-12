Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.

Если МПС нарушат правила, то будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации. Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".

В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

Здоровье Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в России К массовой гибели пчел привело бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей, последние 8 лет производство, реализация и применение пестицидов в России не контролируются, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Происшествия Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур Напомним, 12 июля при переправе через реку Шуй, что в Бай-Тайгинском районе, перевернулся автомобиль УАЗ.

Общество Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.

Хоккей Российский защитник продолжит карьеру в Дании Российский защитник Дмитрий Костромитин перешел в клуб датского чемпионата "Хернинг Блю Фокс", сообщается на официальном сайте клуба.

Энергетика Вытеснение «грязной» нефти из Белоруссии в Россию полностью завершено ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно завершило вытеснение нефти с высоким содержанием органических хлоридов с территории Белоруссии в РФ.

Политика Россия назвала новые санкции США бессмысленными «Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Автоспорт Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.

Футбол Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.

Здоровье Петербуржцы смогут пройти диспансеризацию по новому порядку Жители Петербурга смогут пройти Всероссийскую диспансеризацию, сообщает комитет по здравоохранению.

Происшествия Такси влетело в ресторан в США, пострадали восемь человек Такси врезалось в здание ресторана в Нью-Йорке. В результате происшествия восемь человек пострадали.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Политика Украинские власти обжалуют приговор военнослужащему Виталию Маркиву Маркив получил 24 года лишения свободы по обвинению в содействии убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

Экономика Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Политика Министр труда США ушел в отставку Министр труда США Александр Акоста, связанный с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвинили в совращении несовершеннолетних, ушел в отставку.

Политика НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Политика Путин и Зеленский поговорили по телефону Состоялся первый телефонный разговор между президентами России и Украины. Эту беседу с Путиным инициировал Владимир Зеленский.

Политика Украинский телеведущий обматерил Путина Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.