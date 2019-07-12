Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из РоссииRT на русском 09:30
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) 03:24
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
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Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
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Обновлено в 09:57
Общество
ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
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Транспорт
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Театры
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Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
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Футбол
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Космос
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Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро
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