Финансы

В Госдуме оценили решение Центробанка снизить ключевую ставкуФАН 15 июня в 10:26

Депутат Государственной думы Михаил Щапов поприветствовал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7,5%. Политик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что регулятор давно должен был пойти на такой шаг.
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ЦБ и Минэкономики не сошлись в оценке будущей инфляции

Коммерсантъвчера в 16:19

Российские банки пока не видят необходимости в снижении ставок по потребительским кредитам

ТАССвчера в 11:19

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Московская перспектива15 июня в 07:16

Ключевая ставка с сегодняшнего дня снижается до 7,5% годовых

Эхо Москвы16 июня в 19:05

Центробанк снизил ключевую ставку

АМИТЕЛ15 июня в 07:24

Эксперты ждут роста активности инвесторов на фоне снижения ставки ЦБ РФ

РИА Новостивчера в 10:44

Банк России снизил ключевую ставку до 7,50% годовых

DomostroyNN.ru15 июня в 02:18
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым

Конфликт возник между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено вчера в 04:21
Кино

30-й «Кинотавр» назвал своих победителей

Главный приз Победителем «Кинотавра 30» стала криминальная драма «Бык» о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове, который, как и многие в 90-е, готов зарабатывать всеми способами, чтобы обеспечить свою семью.
Обновлено 16 июня в 16:50
Общество

Стали известны города с наибольшим числом невест

Обновлено в 00:03
Происшествия

В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»

Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей

Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав

В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено вчера в 06:55
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Культура

Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею

Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено 16 июня в 15:17
Политика

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Экономика

Назван главный способ сокращения курения

Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено вчера в 21:28
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Авто

Porsche представила новые 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 2020

Новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 расположились на вершине модельного ряда 718, а под капотом машин установлен недавно разработанный силовой агрегат объемом 4,0 литра с 6 цилиндрами без наддува мощностью 414 л.с. и 310 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Недостаточно бедных россиян лишат господдержки

Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду

Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду Аудиторы Счетной палаты (СП) признали неэффективной деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель и администрированию полученных от этого оборота доходов.
Обновлено вчера в 18:38
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