Финансы
В Госдуме оценили решение Центробанка снизить ключевую ставкуФАН 15 июня в 10:26
Депутат Государственной думы Михаил Щапов поприветствовал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7,5%. Политик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что регулятор давно должен был пойти на такой шаг.
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