В Госдуме оценили решение Центробанка снизить ключевую ставкуФАН 15 июня в 10:26

Депутат Государственной думы Михаил Щапов поприветствовал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7,5%. Политик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что регулятор давно должен был пойти на такой шаг.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Финансы РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.

Происшествия В Китае произошло мощное землетрясение По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.

Шоу-бизнес Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым Конфликт возник между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Кино 30-й «Кинотавр» назвал своих победителей Главный приз Победителем «Кинотавра 30» стала криминальная драма «Бык» о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове, который, как и многие в 90-е, готов зарабатывать всеми способами, чтобы обеспечить свою семью.

Происшествия Путину доложили о событиях в Чемодановке Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Экономика Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.

Общество Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.

Происшествия Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.

Культура Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Политика В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве» Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Экономика Назван главный способ сокращения курения Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.

Авто Porsche представила новые 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 2020 Новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 расположились на вершине модельного ряда 718, а под капотом машин установлен недавно разработанный силовой агрегат объемом 4,0 литра с 6 цилиндрами без наддува мощностью 414 л.с. и 310 Нм крутящего момента.

Общество Недостаточно бедных россиян лишат господдержки Граждан России, имеющих свободную жилплощадь или даже огород, могут лишить государственных пособий.