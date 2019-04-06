В Госдуме оценили прошедшие в Черном море учения НАТО и ГрузииИзвестия 06:05

Ранее 6 апреля сообщалось, что корабли береговой охраны МВД Грузии «Диоскурия» и «Очамчира», а также четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО (SNMG2) провели учения в акватории Черного моря. Они совершили маневры и абордаж с использованием технического регламента НАТО.

В Госдуме оценили прошедшие в Черном море учения НАТО и Грузии

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