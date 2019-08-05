Депутат Государственной думы Виктор Зубарев оценил прогноз о возможном спаде российской экономики. По его словам, это маловероятно, так как в стране имеется подушка безопасности — Фонд национального благосостояния.

В Госдуме оценили прогноз о возможном спаде российской экономики

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