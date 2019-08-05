Экономика
В Госдуме оценили прогноз о возможном спаде российской экономикиNews.ru вчера в 16:41
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев оценил прогноз о возможном спаде российской экономики. По его словам, это маловероятно, так как в стране имеется подушка безопасности — Фонд национального благосостояния.
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В Госдуме оценили прогноз о возможности технической рецессии в экономике России
RT на русскомвчера в 11:46
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Финансы
Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года
Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Челябинской области загорелась электричка
Обновлено в 07:22
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Политика
ЦИК получила последний протокол голосования на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины получила уточненный оригинал протокола 210-го избирательного округа (Черниговская область), после обработки которого сможет подвести официальные итоги внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Игры
Игра Journey неожиданно вышла на iOS
Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
Обновлено в 06:35
Политика
Индия лишает Кашмир особого статуса
Индия отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир, поскольку она стремится к полной интеграции региона с остальной частью страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Экономика
ЦБ добавил чёрный список финансистов на портал госуслуг
Сегодня, 6 августа 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что реализовал возможность проверки чёрного списка финансистов через портал государственных услуг.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Польше задержали 10 участвовавших в драке с фанатами россиян
В Кракове, Польша были задержаны десять граждан России, сообщает ТАСС. Россиян задержали после инцидента, произошедшего 5 августа.
Обновлено в 07:22
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Google будет производить продукты из переработанных материалов
Сообщается, что Google намерена производить продукты, которые выпускаются по программе Made By Google, из вторсырья.
Обновлено в 05:04
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
В Ленинградской области похитили директора детсада
Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Политика
Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском
Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли в Донбассе
Обновлено в 06:07
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
В Анапе появится филиал детской поликлиники
В Анапе по поручению губернатора появится новый филиал детской поликлиники.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Боевые действия в Идлибе возобновляются
Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек
Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26