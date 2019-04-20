Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в ВенесуэлуRT на русском вчера в 11:06
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
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Захарова: отказ Мальты пропустить российские самолеты несет недружественный подтекст
ТАСС18 апреля в 08:50
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