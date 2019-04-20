Политика
В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в ВенесуэлуRT на русском 11:06
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
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Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Происшествия
МЧС запустило горячую линию по пожарам в Забайкалье
Главное управление МЧС РФ по Забайкальскому краю запустило горячую линию, по которой можно узнать о пожарной обстановке и получить помощь психологов.
Обновлено в 20:08
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Обновлено в 16:18
Космос
Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики
Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Франция отправила к границам России военных и бронетехнику
В январе 2019 года эстонский журналист Вахур Коортис предложил разместить на территории страны ракеты, направленные на Петербург, чтобы сдерживать агрессию Москвы, а также купить военные суда для противостояния российскому флоту в Балтийском море.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Бывший координатор штаба Навального в Магнитогорске рассказал об избиении силовиками
Активист Тимофей Филатов, бывший координатор штаба политика Алексея Навального в Магнитогорске, сообщил «Медиазоне», что сегодня его избили силовики.
Обновлено в 09:03
Политика
Конгресс США рассмотрит очередной антироссийский закон
Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель подготовил законопроект, предусматривающий очередную порцию антироссийских санкций — на этот раз в отношении подозреваемых в попытке вмешательства в американских выборы.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Кино
Гости в украшениях Chopard на церемонии открытия 41-го ММКФ
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни
Нетребко хотела дать два концерта в Берлинской филармонии 19 и 20 апреля.
Обновлено в 17:00
Футбол
Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед тем, как уйти на пенсию.
Обновлено в 19:47
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Общество
Как выглядит первый подъезд отремонтированный по программе Радия Хабирова?
В декабре прошлого года Радий Хабиров анонсировал масштабную программу комплексного ремонта подъездов в республике.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Врачи порекомендовали донорам сдавать кровь до обеда
Праздник посвящен в первую очередь самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни других людей.
Обновлено в 20:40
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия
Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку
Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04