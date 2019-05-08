Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»RT на русском 14:03
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2». В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода.
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Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Американские и британские медики впервые в истории медицины применили генетически модифицированные бактериофаги против микобактерии, родственницы туберкулезной палочки.
Обновлено в 18:31
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Игры
В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint
Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Таисия Повалий резко помолодела в новом образе
54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
Обновлено в 08:04
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Футбол
Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО
Обновлено в 11:14
Общество
Первый региональный парк «Патриот» открывают в Туле
Сегодня, в день открытия парка "Патриот-Тула", на концертной площадке выступят артисты областной филармонии, кубанский казачий ансамбль "Кумовья", ВИА "Крылатая гвардия".
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Происшествия
Зелёная дача в Шуваловском парке полыхала три часа
Обновлено в 17:31
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Общество
Сталина обвинили в помощи Гитлеру по блокаде Ленинграда
Писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является виновником блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:34
Технологии
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%
Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее
Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
Обновлено в 07:29
Авто
В Skoda рассказали о дизайне серийных электрокаров
Уже в следующем году чехи представят свой первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой.
Обновлено в 03:54
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20