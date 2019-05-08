Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»RT на русском 14:03

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2». В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода.
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В Госдуме прокомментировали заявление Помпео по «Северному потоку — 2»

РИА Новости18:01

В Госдуме ответили на призыв Помпео блокировать «Северный поток-2»

Российская газета15:38

Помпео: США не должны позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток - 2»

ТАСС12:30

В Госдуме ответили Помпео на призыв помешать «Северному потоку - 2»

Газета.Ru16:30

США захотели остановить строительство «Северного потока-2»

Lenta.ru14:27

Помпео призвал не дать Москве достроить «Северный поток — 2»

Life.ru14:18

Почему Помпео призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

RT на русском17:25
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Американские и британские медики впервые в истории медицины применили генетически модифицированные бактериофаги против микобактерии, родственницы туберкулезной палочки.
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Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Игры

В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
Обновлено в 08:04
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО

Обновлено в 11:14
Общество

Первый региональный парк «Патриот» открывают в Туле

Сегодня, в день открытия парка "Патриот-Тула", на концертной площадке выступят артисты областной филармонии, кубанский казачий ансамбль "Кумовья", ВИА "Крылатая гвардия".
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено в 01:43
Происшествия

Зелёная дача в Шуваловском парке полыхала три часа

Обновлено в 17:31
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Лукас Моура – о победном хет-трике: Лучший момент в моей карьере

Обновлено в 17:55
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Гаджеты

Новый iPhone XR 2019 показали на видео

Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Общество

Сталина обвинили в помощи Гитлеру по блокаде Ленинграда

Писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является виновником блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:34
Технологии

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 10%

Стоимость доставки из интернет-магазинов может снизиться на 5–10%.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее

Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
Обновлено в 07:29
Спорт

Кадыров вспомнил о засилье легионеров после приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 17:13
Спорт

Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
Авто

В Skoda рассказали о дизайне серийных электрокаров

Уже в следующем году чехи представят свой первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
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