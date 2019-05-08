Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»RT на русском вчера в 14:03

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2». В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода.
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В Госдуме ответили на призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Life.ruвчера в 21:36

Помпео: США не должны позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 12:30

Помпео пообещал не позволить России построить «Северный поток — 2»

Известиявчера в 16:56

Почему Помпео призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 17:25

Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 15:06

США захотели остановить строительство «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:27

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 18:01
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Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

Обновлено в 00:49
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Общество

Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено 07 мая в 08:42
Происшествия

Власти не имеют претензий к SSJ-100, заявил вице-премьер

Комиссия пока не подвела окончательные итоги расследования, однако претензий к самолету у нее пока нет, сказал вице-премьер.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 03:53
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Политика

Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Путин поздравил ветеранов с годовщиной освобождения Севастополя

Обновлено в 03:40
Происшествия

Людей забросали камнями возле Кривого Рога по пути на празднование Дня Победы

Обновлено в 03:44
Культура

Умер известный композитор Евгений Крылатов

Известный композитор Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено вчера в 07:39
Гаджеты

Эксперты определили лучшие смартфоны по соотношению цены и качества

Эксперты AnTutu составили рейтинг лучших смартфонов по соотношению стоимости гаджета и его производительности.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено вчера в 02:43
Авто

По каким схемам мошенники продают машины, находящиеся в залоге

Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как мошенники наживаются на залоговом транспорте и подскажет покупателям, как уберечь себя от подобных проблем.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

7 мая на Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы

Более 13 тысяч военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве, передает ТАСС.
Обновлено 07 мая в 02:12
Общество

В честь Дня Победы в Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах

Как стало известно в среду, 8 апреля, в честь Дня Победы в Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

В России могут построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Поклонники снова перепутали Кристину Орбакайте с Лаймой Вайкуле

На фото, сделанном на Капри, многие подписчики снова перепутали дочь Примадонны с Лаймой Вайкуле, написав, что, вероятно, их схожесть обусловлена «прибалтийской кровью».
Обновлено вчера в 11:23
Общество

Беглов «ВКонтакте» рассказал о своих родственниках, погибших на войне

Обновлено в 03:00
Хоккей

«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»

Обновлено вчера в 18:20
Политика

Иран поставил Европе урановый ультиматум

Решение Ирана не является «концом для соглашения», добавил Роухани. Он также отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие

Военная авиация впервые приняла участие в торжествах по случаю Дня Победы в Туве

Обновлено в 00:12
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:51
Авто

Россияне стали реже покупать дизельные автомобили

Обновлено в 00:47
Здоровье

Около 600 тверских ветеранов получают заботу и внимание в областной больнице

В 2019 году 2695 ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к Дню Победы в размере 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 13:19
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