Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»RT на русском вчера в 14:03

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2». В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода.
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В Госдуме ответили на призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Life.ruвчера в 21:36

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 18:01

Помпео пообещал не позволить России построить «Северный поток — 2»

Известиявчера в 16:56

Почему Помпео призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 17:25

Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»

РБКвчера в 15:06

США захотели остановить строительство «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:27

Помпео: США не должны позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 12:30
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Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено 07 мая в 23:15
Политика

США ввели очередные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено 07 мая в 14:35
Футбол

Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

Обновлено вчера в 16:02
Экономика

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено 07 мая в 17:17
Политика

WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено вчера в 06:06
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено 07 мая в 18:03
Общество

Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии

В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
Авто

Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4

Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Центр питания рассказал, из чего пекли хлеб в блокадном Ленинграде

Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено вчера в 17:08
Гаджеты

Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Кит-шпион вернул упавший в море iPhone

Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых автомобилей в истории

Обновлено 07 мая в 05:29
Авто

Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V

Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Политика

Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Кино

Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel

Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54
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