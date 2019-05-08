Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»RT на русском вчера в 14:03
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2». В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода.
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Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников
Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено 07 мая в 23:15
Политика
США ввели очередные санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено 07 мая в 14:35
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб
В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено 07 мая в 17:17
Политика
WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено 07 мая в 18:03
Общество
Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии
В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
Авто
Самый популярный автомобиль войны: все факты о Willys MB4
Массовое производство Willys CJ ‑ 2A с проверенным войной 2, 2 ‑ литровым мотором начали в 1945 ‑ м. После войны Виллисы или их немного измененные аналоги делали в Аргентине, Индии, Югославии, Японии, в других странах.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Центр питания рассказал, из чего пекли хлеб в блокадном Ленинграде
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено вчера в 17:08
Гаджеты
Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых автомобилей в истории
Обновлено 07 мая в 05:29
Авто
Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V
Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Политика
Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Кино
Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54