Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»RT на русском 14:03

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2». В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США захотели остановить строительство «Северного потока-2»

Lenta.ru14:27

Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»

РБК15:06

В Госдуме ответили Помпео на призыв помешать «Северному потоку - 2»

Газета.Ru16:30

Призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2» оценили в Госдуме

ФАН15:29

В Госдуме ответили на призыв Помпео блокировать «Северный поток-2»

Российская газета15:38

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

RT на русском14:03

Помпео: США не должны позволить России продолжить реализацию проекта «Северный поток - 2»

ТАСС12:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Здоровье

Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО

Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа.
Обновлено в 12:36
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Футбол

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев

Обновлено в 16:49
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Игры

В Китае заблокировали PUBG Mobile

Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено в 05:34
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Политика

Путин оставил Зеленого и Порошенко без поздравлений с Днем Победы

Обновлено в 06:59
Общество

Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Обновлено вчера в 04:33
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика

Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам

Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено в 14:07
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Политика

Трамп продлил санкции против ЦАР

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Центральноафриканской республики, сообщил Белый дом.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Политика

Советник Терезы Мэй приедет в Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер запланировал визит в Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:38
Футбол

«Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн

По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Обновлено в 06:49
Общество

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Космос

Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС

Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Общество

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день

По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В Шуваловском парке загорелась охраняемая Зеленая дача

Местные жители говорят, что загорелась Зеленая дача, признанная памятником регионального значения.
Обновлено в 15:14
Политика

МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное