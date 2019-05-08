В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»RT на русском 14:03

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2». В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода.

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Футбол Аякс — Тоттенхэм 2:3 В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Здоровье Карантин по бешенству установили в поселении Марушкинское в ТиНАО Карантин по бешенству животных установлен в поселении Марушкинское Новомосковского округа.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Игры В Китае заблокировали PUBG Mobile Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.

Политика Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Политика Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.

Шоу-бизнес Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

Политика Трамп продлил санкции против ЦАР Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Центральноафриканской республики, сообщил Белый дом.

Армия и оружие Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.

Политика Советник Терезы Мэй приедет в Москву на следующей неделе Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер запланировал визит в Москву на следующей неделе.

Футбол «Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Общество Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.

Футбол УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт".

Космос Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.

Происшествия В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100 Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.

Общество Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.

Происшествия В Шуваловском парке загорелась охраняемая Зеленая дача Местные жители говорят, что загорелась Зеленая дача, признанная памятником регионального значения.