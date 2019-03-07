Политика

В Госдуме оценили призыв Киева к Google «исправить» отображение КрымаRT на русском 04:28

Ранее посол Украины обратился к руководству Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах. В посольстве выразили надежду, что компания «исправит некорректное изображение» Крыма в Google Maps «в соответствии с международными нормами» и позицией США.
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«Он живет в мифах прошлого»: Крымский вице-спикер высмеял жалобы Чалого российский полуостров в Google-картах

КП - Крым05:45

В Госдуме назвали претензии Киева к Google погоней за поездом

Российская газета05:12

В Госдуме оценили призыв Киева к Google «исправить» отображение Крыма

RT на русском04:28

Украина потребовала, чтобы Google «исправила» принадлежность Крыма на картах

Газета.Ru04:13

Украинский посол призвал Google «исправить» изображение Крыма на картах

РИА Новости04:05

Посольство Украины попросило Google пересмотреть статус Крыма на картах

РБК04:42

Посольство Украины в США требует от Google «вернуть Крым»

РИА Новости Крым01:56
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

В «Газпроме» назвали «полным аутом» случай с газопроводом в Приозерске

Обновлено в 03:51
Политика

Зеленскому грозят уголовные дела

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него готовят уголовные дела.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге двух человек по подозрению в убийстве в октябре 2018 года в Подмосковье следователя МВД подполковника Евгении Шишкиной, сообщил Следственный комитет в WhatsApp.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Жительница Москвы заказала убийство бывшего замминистра ЖКХ

Обновлено в 01:42
Экономика

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Общество

Шнуров в стихах ответил на слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на слова депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Обновлено в 04:21
Политика

Оговорился: Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Эпплом»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неправильно назвал фамилию главы американской корпорации Apple Тима Кука.
Обновлено в 05:50
Общество

Принят закон об оскорблении госсимволов России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России, сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 7 марта.
Обновлено в 03:26
Политика

В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина

В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 01:56
Экономика

Глава Роструда покинет свой пост

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов покинет свой пост в связи с переходом на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщили РБК два источника, близких к Минтруду.
Обновлено в 05:00
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за доходами — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта по делу Арашуковых

Метролог филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев арестован на два месяца по делу Арашуковых, сообщает ТАСС в четверг, 7 марта.
Обновлено в 04:59
Общество

Военные сфотографировались с балеринами в метро Екатеринбурга

Военные ЦВО опубликовали снимки с танцовщицами художественного коллектива современной хореографии, снятую в вестибюле станции метро "Ботаническая".
Обновлено в 03:00
Политика

Путин обсудил на Совбезе активизацию военной разведки у границ РФ

Об активизации зарубежных разведок у границ России и ситуации в лагере беженцев Эр-Рукбан шла речь на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел президент.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Фигуранты дела «Мужского государства» получили реальные сроки

Суд в Хабаровске вынес приговор четверым фигурантам дела "Мужского государства", чей лидер, основатель одноименной группы в соцсети, ранее был приговорен к условному сроку по делу об экстремизме.
Обновлено в 06:04
Происшествия

На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Обновлено в 02:16
Здоровье

Минздрав предложил разграничить условия оказания платных медуслуг

Минздрав России предложил разграничить условия оказания бесплатной и платной медицинской помощи в государственных и муниципальных медучреждениях, чтобы приостановить необоснованный рост расходов населения на медицину.
Обновлено в 05:55
Политика

В Днепре сожгли машину активиста, пытавшегося задать вопрос Порошенко

Обновлено в 03:23
Политика

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено вчера в 03:47
Общество

Цукерберг заявил о возможной блокировке Facebook в некоторых странах

Марк Цукерберг, генеральный директор и создатель соцсети Facebook, рассказал, что в будущем не исключена и полная блокировка сервиса в некоторых странах.
Обновлено в 05:08
Экономика

Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Экономика

МТС заплатит США крупный штраф в рамках дела о коррупции в Узбекистане

Российский мобильный оператор МТС выплатит США штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о "дочке" в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Красноярске попытались поджечь здание администрации

В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 02:58
Политика

Власти Москвы согласовали митинг оппозиции

Организаторам удалось согласовать с московскими властями проведение митинга «За Россию, справедливость, новый курс!»
Обновлено в 02:24
Политика

МИД России уведомил партнёров о приостановке ДРСМД

МИД России 5 марта направил международным партнёрам уведомление о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 05:42
Кино

«Руки-Базуки» сыграет главную роль в фильме «Брат-3»

Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол

Кокорин заявил, что боль в колене мешает ему ходить

По словам врача СИЗО, боль в суставе появилась, потому что Кокорин мало двигается, только лежит и смотрит телевизор.
Обновлено в 01:01
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору шоколада

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору «идеального» шоколада.
Обновлено в 00:48
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Валерий Алексеевич Чалый
Украинский политик
Украинский политический эксперт. С 19 июня 2014 - по 10 июля 2015 года - заместитель Главы Администрации Президента Украины. С 10 июля 2015 года - чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.
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