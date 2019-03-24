В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»Газета.Ru 05:29

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".

Армия и оружие Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.

Транспорт В столице Индонезии открыли первую ветку метро Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 24 марта первую линию метро в Джакарте, которая связала южные районы столицы с центром города.

Общество Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.

Авто Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз По информации аналитиков издания «Автостат», за первые два месяца 2019 года на отечественном рынке было реализовано 47 экземпляров электрокаров.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Шоу-бизнес Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.

Космос Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Общество Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.

Происшествия Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.

Общество Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.

Политика Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.

Политика ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела» Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.

Происшествия В Симферополе экс-чиновника заподозрили в создании нелегальной свалки "В организации нелегальной свалки подозреваются один из бывших руководителей администрации Симферополя и директор муниципального предприятия, осуществляющего деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Музыка Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.

Происшествия Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.

Шоу-бизнес Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.

Происшествия Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Политика Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.