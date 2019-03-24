Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»Газета.Ru 05:29
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат Госдумы прокомментировал заявление о России как об энергетической сверхдержаве
Комсомольская правда06:06
В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве
Аргументы недели05:34
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено вчера в 14:26
Транспорт
В столице Индонезии открыли первую ветку метро
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 24 марта первую линию метро в Джакарте, которая связала южные районы столицы с центром города.
Обновлено в 06:03
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз
По информации аналитиков издания «Автостат», за первые два месяца 2019 года на отечественном рынке было реализовано 47 экземпляров электрокаров.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено 22 марта в 10:48
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада
Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома
Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников
На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестными
Обновлено вчера в 18:21
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Симферополе экс-чиновника заподозрили в создании нелегальной свалки
"В организации нелегальной свалки подозреваются один из бывших руководителей администрации Симферополя и директор муниципального предприятия, осуществляющего деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:53
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Общество
В Екатеринбурге вспомнили взорванную год назад легендарную телебашню
Коммерческий потенциал уничтоженного объекта использовал и один из баров Екатеринбурга, заказав и выставив целую линию сувенирной продукции с телебашней - значки, футболки, кружки и так далее.
Обновлено в 04:55