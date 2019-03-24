Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»Газета.Ru 05:29

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
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Депутат Госдумы прокомментировал заявление о России как об энергетической сверхдержаве

Комсомольская правда06:06

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

Аргументы недели05:34

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Газета.Ru05:29

В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве

RT на русском05:07
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
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Две маршрутки столкнулись под Петербургом

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Армия и оружие

Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства»*, а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.
Обновлено вчера в 14:26
Транспорт

В столице Индонезии открыли первую ветку метро

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Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Общество

Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта

Группа The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта, который умер в начале марта в возрасте 49 лет.
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз

По информации аналитиков издания «Автостат», за первые два месяца 2019 года на отечественном рынке было реализовано 47 экземпляров электрокаров.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика

Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
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Загитова поблагодарила своих наставников после победы на ЧМ в Сайтаме

Обновлено в 04:07
Космос

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено 22 марта в 10:48
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
Общество

Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером

Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома

Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Политика

Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования

Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
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Политика

ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
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В Мали более 130 человек убиты неизвестными

Обновлено вчера в 18:21
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Обновлено в 01:31
Происшествия

В Симферополе экс-чиновника заподозрили в создании нелегальной свалки

"В организации нелегальной свалки подозреваются один из бывших руководителей администрации Симферополя и директор муниципального предприятия, осуществляющего деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.
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Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств

Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
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В Екатеринбурге вспомнили взорванную год назад легендарную телебашню

Коммерческий потенциал уничтоженного объекта использовал и один из баров Екатеринбурга, заказав и выставив целую линию сувенирной продукции с телебашней - значки, футболки, кружки и так далее.
Обновлено в 04:55
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Игорь Александрович Ананских
Российский депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Государственной думы по энергетике.
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Мировой энергетический совет
Крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. Представляет интересы более 3000 энергетических организаций из около 100 стран мира. Участие осуществляется через Национальные комитеты. Аккредитованный ООН орган по проблемам энергетики.
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