Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»Газета.Ru 05:29

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
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Игорь Ананских
Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны.
— Игорь Ананских, российский депутатФАН 06:29
с чего всё началось

В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
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В Госдуме отреагировали на признание России энергетической сверхдержавой

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В Госдуме поддержали заявление о России как об энергетической сверхдержаве

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Депутат Госдумы прокомментировал заявление о России как об энергетической сверхдержаве

Комсомольская правда06:06

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

Аргументы недели05:34

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Газета.Ru05:29

В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве

RT на русском05:07
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Обновлено вчера в 07:54
Здоровье

Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России

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Политика

В ЛНР заявили, что миссия ОБСЕ не подтверждает открытие КПП «Золотое»

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Происшествия

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«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Спорт

Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию

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Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.
Обновлено в 07:24
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой по группе

Участница знаменитой британской группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой Джери Холливэлл.
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Происшествия

В парижском Диснейленде сломанный эскалатор спровоцировал панику

Обновлено в 03:24
Политика

Президент Казахстана назначил руководителя своей администрации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя президентской администрации, помощника президента и государственного секретаря республики.
Обновлено в 06:17
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Трансфер Кулибали обойдется «МЮ» в 150 млн евро

Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

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Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
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Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
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В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

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Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

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Музыка

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Армия и оружие

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Политика

В Таиланде завершилось голосование на парламентских выборах

В Таиланде завершилось голосование на выборах в парламент, проведенное впервые с 2014 года.
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Политика

Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.
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Обновлено 21 марта в 12:41
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Бираги: «Сборная Италии стала лучше взаимодействовать»

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Правительство Японии планирует закупить американские конвертопланы CV-22 Osprey для спасения японских граждан, а также для спецопераций своих Сил самообороны за рубежом.
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Игорь Александрович Ананских
Российский депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Государственной думы по энергетике.
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Мировой энергетический совет
Крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. Представляет интересы более 3000 энергетических организаций из около 100 стран мира. Участие осуществляется через Национальные комитеты. Аккредитованный ООН орган по проблемам энергетики.
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