Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»Газета.Ru 05:29

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
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Игорь Ананских
Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны.
— Игорь Ананских, российский депутатФАН 06:29
с чего всё началось

В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
RT на русском05:07

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В Госдуме одобрили признание России энергетической сверхдержавой

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В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве

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В Госдуме отреагировали на признание России энергетической сверхдержавой

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Депутат Госдумы прокомментировал заявление о России как об энергетической сверхдержаве

Комсомольская правда06:06

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Газета.Ru05:29

В Госдуме оценили признание России энергетической сверхдержавой

Московский Комсомолец08:19
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Игорь Александрович Ананских
Российский депутат
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Государственной думы по энергетике.
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