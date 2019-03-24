В Госдуме оценили признание России энергетической сверхдержавойМосковский Комсомолец вчера в 08:19

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

с чего всё началось

Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских согласился с главой Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, который назвал Россию энергетической сверхдержавой. По словам парламентария, Россия обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти и газа.

Спорт Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".

Экономика Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».

Политика Доклад Мюллера: российские хакеры взломали почту Клинтон "Специальный прокурор выяснил, что правительственные хакеры из России успешно взломали компьютеры и получили письма от близких к кампании Клинтон людей и организаций демократической партии и публично распространили эти материалы", - говорится в документе.

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.

Политика СМИ рассказали о влиянии Boeing на власти и регулирующие органы США Связи корпорации Boeing в Вашингтоне помогли компании получить широкие полномочия от конгресса США и администрации Белого дома в сфере авиации.

Происшествия На военной базе США в Японии произошел взрыв Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Политика В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.

Технологии Опережающий рост трафика грозит «затопить» магистрали Некоторые игроки рынка полагают, что старая парадигма в которой магистральные каналы связи успевали расширяться по мере роста объемов трафика, больше не работает.

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поделилась секретами материнства Виктория Лопырева, родившая месяц назад мальчика, на своей странице в соцсети решила поделиться секретами материнства.

Общество В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.

Политика На Украине Порошенко обвинили в убийстве брата Украинские СМИ обвинили президента Незалежной Петра Порошенко в преступлениях и убийстве его старшего брата Михаила.

Общество Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники.

Политика Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Авто Умельцы сделали из LADA 4х4 «Нивы» уникальный аттракцион Оказывается, эффектный трюк с проездом на заднем колесе (в данном случае – на задних колесах) можно сделать и на машине – было бы желание.

Путешествия Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Политика Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не хочет членства в НАТО.

Общество Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.