В Госдуме оценили признание России энергетической сверхдержавойМосковский Комсомолец 08:19

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

с чего всё началось

Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских согласился с главой Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, который назвал Россию энергетической сверхдержавой. По словам парламентария, Россия обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти и газа.

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