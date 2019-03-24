В Госдуме оценили признание России энергетической сверхдержавойМосковский Комсомолец 08:19

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.

с чего всё началось

Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских согласился с главой Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, который назвал Россию энергетической сверхдержавой. По словам парламентария, Россия обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти и газа.

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Футбол Словения и Северная Македония сыграли вничью Ранее словенцы сыграли вничью со сборной Израиля.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российских границ Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Происшествия Россиянин погиб при взрыве в Киеве Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.

Футбол Кипр — Бельгия 0:2 Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.

Происшествия Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

Армия и оружие Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35 Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.

Спорт Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".

Происшествия В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.

Политика Совбез счел закон о суверенном Рунете вынужденной мерой из-за угроз извне Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что законопроект об устойчивости Рунета является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании.

Хоккей «Айлендерс» победил «Аризону» в юбилейном матче Троца «Нью-Йорк Алендерс» обыграл «Аризону Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Экономика Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Культура Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.

Политика Нетаньяху отправился на переговоры с Трампом в Вашингтон Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Происшествия После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.

Происшествия В летевший в Сочи самолет «Победы» попала молния Лайнер с пассажирами летел в субботу из Казани в Сочи. После возращения пустым во Внуково самолет проходит необходимые технические проверки.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Политика WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года 2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.