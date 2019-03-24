Политика
В Госдуме оценили признание России энергетической сверхдержавойМосковский Комсомолец 08:19
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских согласился с главой Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, который назвал Россию энергетической сверхдержавой. По словам парламентария, Россия обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти и газа.
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Действительно, Россия является одним из крупнейших в мире владельцем запасов нефти и газа и их поставщиком. Трудно представить мировой рынок энергоресурсов без нашей страны.
— Игорь Ананских, российский депутатФАН 06:29
с чего всё началось
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.RT на русском05:07
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Депутат Госдумы прокомментировал заявление о России как об энергетической сверхдержаве
Комсомольская правда06:06
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