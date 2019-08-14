Авто

В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машинRT на русском 06:07

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Читать в источнике
Комментировать1242
с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъвчера в 15:27

Подробнее о событии

В Госдуме уточнили, какие старые машины хотят запретить

URA.Ru03:20

В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин

RT на русском06:07

Минтранс рассматривает предложение о запрете эксплуатации старых машин

ТАСС02:57

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

РИА Новости04:44

В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

Автостат02:23

Минпромторг отказался запрещать эксплуатацию старых автомобилей

РБК04:52

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Коммерсантъ01:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Футбол

«Краснодар» поздравил Галицкого с днем рождения

«Краснодар» в официальном Twitter поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с 52-летием.
Обновлено в 02:44
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика

Российский дипломат объявлен на Украине персоной нон грата

Российский дипломат объявлен Киевом персоной нон грата.
Обновлено вчера в 07:53
Космос

На обсерватории «Спектр-УФ» разместят один японский прибор

Ранее планировалось, что на космической обсерватории «Спектр-УФ» будут размещены два японских прибора: коронограф и спектрограф.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено в 05:56
Политика

В Кремле прокомментировали московские протесты

На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Гаджеты

Петербургский стартап поможет Huawei с дополненной реальностью

Новые смартфоны Huawei с приложением дополненной реальности появятся на рынке в первом квартале следующего года.
Обновлено в 06:12
Политика

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено в 05:27
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Влюбившаяся в море Ксения Алферова сфотографировалась на берегу топлес

Актриса и телеведущая на черно-белом снимке позирует на берегу моря около скал с деревьями, она приняла позу спиной к объективу камеры и скрестила руки на груди, прикрывая свой бюст.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено вчера в 03:36
Здоровье

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Кино

Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка

Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Футбол

Хавбек «Ливерпуля»: Клопп зашел в раздевалку в боксерах с Роналду

Полузащитник английского "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум рассказал о том, как главный тренер "красных" Юрген Клопп помог команде снять напряжение перед игрой, передает The Athletic.
Обновлено в 05:23
Здоровье

Специалисты предупредили о вреде меда в канун Медового Спаса

В этом году православные отмечают Медовый Спас 14 августа. Согласно традиции, именно с этого дня пасечники начинают собирать мед.
Обновлено в 05:19
Путешествия

МИД предложил упростить получение туристами российской визы

МИД РФ предложил разрешать иностранным туристам оформлять российские визы по брони гостиницы без подтверждения туроператора.
Обновлено в 05:11
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика

США отложили введение пошлин на часть китайского импорта до 15 декабря

Власти США решили отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США.
Обновлено вчера в 10:17
Футбол

Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями

Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Смоленской области задержали активиста Ильдара Дадина

В Смоленской области сотрудник полиции задержал активиста Ильдара Дадина. Об этом он сам написал в фейсбуке.
Обновлено в 06:04
Космос

Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет

Новый российский скафандр для работы человека в открытом космосе может быть создан в течение четырех лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное