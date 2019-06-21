Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИРИА Новости 08:32
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут, в частности, без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.
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с чего всё началось
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.Коммерсантъвчера в 19:20
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы страны до банкротства.
Обновлено в 07:12
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Общество
Жителям Таилада запретят курить дома
Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 16:18
Здоровье
В Свердловской области не хватает прививок от бешенства
В Свердловской области сложился дефицит вакцин против бешенства.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Представлена 7-нанометровая SoC Kirin 810
Как и Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 и Kirin 980, новая SoC Kirin 810 производится по 7-нанометровому технологическому процессу.
Обновлено в 05:51
Политика
На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Экономика
В РФ могут разрешить куплю-продажу криптовалют
В рамках подготовки законопроекта об обращении в РФ криптовалют обсуждается идея разрешить куплю-продажу, но не расчёты, окончательное решение по этому вопросу еще не приято, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в пятницу журналистам.
Обновлено в 10:39
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Футбол
ФИФА требует от Ирана разрешения женщинам посещать матчи сборной
Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Обновлено в 09:24
Космос
«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля
Причиной переноса запуска ракеты «Протон-М» стали проблемы с аккумулятором спутника-обсерватории «Спектр-РГ».
Обновлено в 10:30
Футбол
Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»
Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Здоровье
В саратовском онкодиспансере ввели платные консилиумы
В Саратове в Областном клиническом онкодиспансере ввели платные онкологические консилиумы, которые станут проводить без очереди.
Обновлено вчера в 09:39
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил в плагиате Егора Крида
Джейден Смит обвинил Егора Крида в плагиате, отметив, что песня "Грехи" российского исполнителя напоминает его композицию Blue, пишут "Ореанда-Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Зеленский хочет штрафовать «кнопкодавов»
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает ввести штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,9 до 3,15 тысяч долларов при курсе 27 гривен за доллар) за несамостоятельное голосование в парламенте.
Обновлено в 09:51
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в США произошёл пожар
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35