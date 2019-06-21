В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИРИА Новости 08:32

В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.

с чего всё началось

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут, в частности, без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.

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