Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИРИА Новости 08:32

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут, в частности, без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования.
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В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса

В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.
Коммерсантъвчера в 19:20

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Депутат ГД раскритиковал идею расширить полномочия автоинспекторов

Телеканал 360°08:56

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

РИА Новости08:32

В МВД предложили лишать водителей прав без суда

URA.Ru00:33

МВД предлагает ввести новые полномочия инспекторов

Газета.Ru06:25

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Интерфаксвчера в 21:29

В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса

Коммерсантъвчера в 19:20

Пятнадцать суток отменят

Российская газетавчера в 16:52
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Политика

Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы страны до банкротства.
Обновлено в 07:12
Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Общество

Жителям Таилада запретят курить дома

Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено вчера в 16:18
Здоровье

В Свердловской области не хватает прививок от бешенства

В Свердловской области сложился дефицит вакцин против бешенства.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Гаджеты

Представлена 7-нанометровая SoC Kirin 810

Как и Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 и Kirin 980, новая SoC Kirin 810 производится по 7-нанометровому технологическому процессу.
Обновлено в 05:51
Политика

На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Автоспорт

Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции

Обновлено в 09:03
Экономика

В РФ могут разрешить куплю-продажу криптовалют

В рамках подготовки законопроекта об обращении в РФ криптовалют обсуждается идея разрешить куплю-продажу, но не расчёты, окончательное решение по этому вопросу еще не приято, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в пятницу журналистам.
Обновлено в 10:39
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Футбол

ФИФА требует от Ирана разрешения женщинам посещать матчи сборной

Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Обновлено в 09:24
Космос

«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля

Причиной переноса запуска ракеты «Протон-М» стали проблемы с аккумулятором спутника-обсерватории «Спектр-РГ».
Обновлено в 10:30
Футбол

Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»

Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Здоровье

В саратовском онкодиспансере ввели платные консилиумы

В Саратове в Областном клиническом онкодиспансере ввели платные онкологические консилиумы, которые станут проводить без очереди.
Обновлено вчера в 09:39
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил в плагиате Егора Крида

Джейден Смит обвинил Егора Крида в плагиате, отметив, что песня "Грехи" российского исполнителя напоминает его композицию Blue, пишут "Ореанда-Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Зеленский хочет штрафовать «кнопкодавов»

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает ввести штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,9 до 3,15 тысяч долларов при курсе 27 гривен за доллар) за несамостоятельное голосование в парламенте.
Обновлено в 09:51
Авто

УАЗ подготовил замену «Буханке»

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в США произошёл пожар

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
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