Политика

МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу
Российская газета
08:42

В Москве ожидают от Вашингтона взвешенных и обдуманных действий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента МИД РФ Владимира Ермакова.
Российская газета08:42
с чего всё началось

«Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу». МИД оценил ситуацию с ДРСМД

Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
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ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.
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США заявили о поддержке территориальной целостности Сирии

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.
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