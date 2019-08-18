Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» РоссииИзвестия 05:54
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко. 17 августа бывший украинский лидер заявил, что Россию больше всего пугают единство и решительность Украины, а также курс страны в европейскую и евроатлантическую системы.
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Здоровье
Крис Гилберт назвала лекарства, которые могут привести к смерти
Названы пять групп лекарств, которые при неправильном применении могут привести к смерти.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Лютый блогер-антифашист из Бердичева задержан полицией
Только что стало известно, что вчера вечером в Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко — того самого, который доходчиво пояснил «АТОшнику», что Россия с Украиной не воюет.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Обновлено в 05:45
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака
Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
Обновлено в 06:45
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Аварийно севший A321 эвакуируют с места ЧП
Стартовала подготовка к эвакуации самолета компании "Уральские авиалинии" А321, который совершил аварийную посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 07:00
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Спартак» и «Динамо» предложили контракты Франку Рибери
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в переходе французского полузащитника Франка Рибери, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 06:32