Политика

В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» РоссииИзвестия 05:54

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко. 17 августа бывший украинский лидер заявил, что Россию больше всего пугают единство и решительность Украины, а также курс страны в европейскую и евроатлантическую системы.
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В Госдуме ответили Порошенко на слова о страхах России

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Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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