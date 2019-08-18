Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» РоссииИзвестия 05:54
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко. 17 августа бывший украинский лидер заявил, что Россию больше всего пугают единство и решительность Украины, а также курс страны в европейскую и евроатлантическую системы.
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Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Обновлено в 09:51
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Путешествия
Российские туристки предпочитают заводить романы в Турции
Обновлено в 00:59
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Общество
Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено 16 августа в 09:05
Футбол
Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:19
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Володин предложил построить в Саратовской области еще один аэропорт
Есть планы по строительству аэропорта в Балакове.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров потерял багаж супруги в аэропорту Барселоны
Дмитрий Дибров случайно потерял багаж своей супруги Полины в аэропорту Барселоны.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Обновлено в 09:12
Происшествия
Семь человек пострадали в результате ДТП в Ульяновской области
Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Ульяновской области.
Обновлено в 09:17
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Хоккей
«Авангард» проведёт презентацию команды в Омской крепости
Обновлено в 02:46
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 06:16
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера
Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).
Обновлено в 08:42
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45