Политика

В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» РоссииИзвестия 05:54

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко. 17 августа бывший украинский лидер заявил, что Россию больше всего пугают единство и решительность Украины, а также курс страны в европейскую и евроатлантическую системы.
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В Госдуме ответили Порошенко на слова о страхах России

URA.Ru06:27

Порошенко уличили в «гипертрофированном самолюбии»

Вести.Ru07:43

В России ответили на слова Порошенко о «страхах» Москвы

RT на русском07:24

В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России

Известия05:54

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

РИА Новости04:35

Порошенко назвал главные страхи России

РБКвчера в 20:16

Порошенко перечислил страхи России

Газета.Ruвчера в 19:50
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Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Обновлено в 09:51
Футбол

Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14
Происшествия

Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью

Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Футбол

Стадион встретил экипаж А321 овацией

Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Общество

Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Транспорт

На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ

Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Путешествия

Российские туристки предпочитают заводить романы в Турции

Обновлено в 00:59
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено в 09:45
Музыка

Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»

Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Общество

Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением

Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено 16 августа в 09:05
Футбол

Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»

Обновлено в 09:19
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Общество

Володин предложил построить в Саратовской области еще один аэропорт

Есть планы по строительству аэропорта в Балакове.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров потерял багаж супруги в аэропорту Барселоны

Дмитрий Дибров случайно потерял багаж своей супруги Полины в аэропорту Барселоны.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Обновлено в 09:12
Происшествия

Семь человек пострадали в результате ДТП в Ульяновской области

Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Ульяновской области.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321

Обновлено в 08:37
Политика

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот

В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Хоккей

«Авангард» проведёт презентацию команды в Омской крепости

Обновлено в 02:46
Происшествия

Полицейский погиб в ДТП в Москве

Обновлено в 06:16
Футбол

«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 09:15
Происшествия

На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера

Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).
Обновлено в 08:42
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Единоборства

Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне

Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Авто

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
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