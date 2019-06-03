В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по ДонбассуRT на русском 09:16

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

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