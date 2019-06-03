Политика

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по ДонбассуRT на русском 09:16

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
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МИД ЛНР: переназначение Кучмы ничего не изменит, пока Киев не захочет выполнять «Минск»

ТАСС12:23

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Газета.Ru10:26

В Госдуме прокомментировали назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

RT на русском11:31

Кучма прокомментировал свое новое назначение

Lenta.ru08:19

Кучма вновь назначен представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Коммерсантъ06:39

Кучма инициирует прекращение огня в Донбассе на время сбора урожая

РИА Новости07:10

Кучма прокомментировал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

РБК09:25
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
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СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

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Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
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Происшествия

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Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

Обновлено в 10:55
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

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Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

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«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
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Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Общество

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Теннис

Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:15
Культура

Компания, получавшая деньги от Минкультуры, подала в суд на блогера BadComedian

Компания Kinodanz, чьи фильмы финансировало министерство культуры России, подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Обновлено в 12:41
Автоспорт

Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
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Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса

Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.
Обновлено вчера в 07:10
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла

Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
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Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

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Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание.
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Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
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Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
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