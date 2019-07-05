Политика
В Госдуме оценили концепцию США по противодействию «влиянию Кремля»RT на русском 03:42
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный Агентством по международному развитию США (USAID) документ о противодействии Кремлю.
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