В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское мореГазета.Ru 06:49

Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. В составе группы вымпелы США, Польши, Турции и Испании. Балтийский флот России установил за ними наблюдение и объявил о готовности оперативно среагировать в случае противоправных действий альянса.

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

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