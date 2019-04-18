Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское мореГазета.Ru 06:49
Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. В составе группы вымпелы США, Польши, Турции и Испании. Балтийский флот России установил за ними наблюдение и объявил о готовности оперативно среагировать в случае противоправных действий альянса.
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Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский поддержал легализацию марихуаны и проституции на Украине
Бессменный лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 05:07
Футбол
Португалия не смогла обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сохранила шестую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Политика
В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел
Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров продолжает жить с Елизаветой Шевырковой на ее условиях
Даже после развода Марата Башарова с женой Елизаветой Шевырковой актер продолжал твердить, что у них в семье все замечательно и они не расстаются.
Обновлено в 08:36
Политика
В РАН поставили под сомнение способность Абэ решить вопрос Южных Курил
В России сделали жесткие заявления, что первым шагом для решения проблемы должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, в том числе законности владения Россией Южными Курилами.
Обновлено в 08:31
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Недвижимость
В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье
Семьям с двумя и более детьми, желающим взять ипотеку с субсидированной ставкой, могут разрешить покупку не только первичного, но и вторичного жилья.
Обновлено в 07:37
Экономика
Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов
Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Челябинске эвакуировали горящий бизнес-центр
В Челябинске эвакуировали всех людей из горящего бизнес-центра «Аврора».
Обновлено в 08:42
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына
Официальный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что продолжается подготовка встречи Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, однако более точной информации представитель Кремля не предоставил.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Общество
Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной
Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено в 07:48
Футбол
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31