Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в КрымуРоссийская газета вчера в 16:41
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
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Учения десантников в Крыму заставили украинского генерала дрожать от страха
Новостной фронт12 июля в 06:52
«Генерал разочарован»: в ГД отреагировали на слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму
РИА Новости Крымвчера в 07:41
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