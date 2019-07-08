Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из ГрузииRT на русском 06:30
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы. Об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.
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Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки.
— Сергей Неверов, российский политикВзгляд.ру 06:55
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