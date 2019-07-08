Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из ГрузииRT на русском 06:30
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы. Об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.
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Предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 10:13
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