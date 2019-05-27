Экономика
Депутаты Госдумы обратятся в ЦБ из-за роста тарифов ОСАГОNews.ru вчера в 10:27
Информация о росте цен на полисы ОСАГО привлекла внимание парламентариев. Комитет Госдумы по финансовому рынку отправит в Центробанк запрос о том, было ли повышение расценок и, в случае подтверждения, на каком основании.
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Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
Обновлено в 02:43
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на школьников в Японии
Нападение произошло в одном из парков города Кавасаки.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети
Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Футбол
Бундеслига стала самым результативным чемпионатом в топ-5 лиг Европы
В прошедшем сезоне в немецкой Бундеслиге забивали в среднем 3,18 гола за матч.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Футбол
Неймар прилетел в штаб сборной Бразилии на личном вертолете
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в тренировочный лагерь сборной Бразилии на своем личном вертолете Airbus H-145, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:00
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:31
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Футбол
Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
На стеклянном мосту Кличко в Киеве появились новые трещины
Как уже сообщал Лайф, новый стеклянный мост в Киеве весом 460 тонн треснул через сутки после открытия.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, пройдут 1 июня в 19 столичных парках.
Обновлено в 02:23
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие
Настя Каменских и Потап тайно сыграли свадьбу 23 мая, о чем сообщили в своих социальных сетях.
Обновлено вчера в 05:19
Здоровье
Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54