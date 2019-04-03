В Госдуме обещают оставить НАТО без зубов в случае провокаций в Керченском проливеФАН вчера в 06:40

Если корабли НАТО попытаются силой обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, то для них это будет иметь неприятные последствия. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В Госдуме обещают оставить НАТО без зубов в случае провокаций в Керченском проливе

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