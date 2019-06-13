Экономика
В Госдуме не поддержали идею Чубайса о введении углеродного налогаРоссийская газета вчера в 09:21
В Госдуме критически отнеслись к предложению главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении так называемого углеродного налога для промышленных предприятий. Последствием может быть подорожание электроэнергии, а за ней - и товаров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Павел Завальный прокомментировал идею Анатолия Чубайса о введении углеродного налога
Государственная Дума РФвчера в 07:10
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией
Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Протекционизм развитых стран подрывает иностранные инвестиции
Если 16 лет назад лишь 10% принимаемых странами мер ограничивали иностранные инвестиции, то теперь – 34%.
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
«В одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата», - цитирует Филипоненко «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:31
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Мельбурне проходит митинг против экстрадиции Ассанжа в США
Митинг против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит у консульства Великобритании в австралийском городе Мельбурн, по меньшей мере два человека были задержаны.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок
Певица, актриса, телеведущая и музыкант Ольга Бузова решила провести фотосессию на берегу водоёма в турецкой Анталии, однако фотограф, который должен был ей в этом помочь, решила начать с шутки, чем развеселил и артистку.
Обновлено вчера в 08:45
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба
Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено вчера в 10:44
Энергетика
Россия примерно в пять раз нарастит выпуск сжиженного природного газа
Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о планах к 2035 году примерно в пять раз нарастить производство сжиженного природного газа, большая часть которого будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 00:47
Религия
Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог в России
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог в России.
Обновлено 12 июня в 23:12
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов
Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 01:48
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Трамп по ошибке назвал наследника британского престола «принцем китов»
Президент США Дональд Трамп повергся насмешкам после того, как назвал в Twitter британского принца Уэльского Чарльза «принцем китов».
Обновлено в 00:26
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Обновлено 12 июня в 05:18
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Гаджеты
Samsung выпустила телевизор с диагональю почти 8 метров
Южнокорейский производитель Samsung выпустил огромный телевизор, с диагональ 7,4 метра. Новинку показали на выставке CES в январе 2018 года.
Обновлено в 01:03
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Новосибирский суд вынес приговор по делу о столкновении болельщиков
Обновлено вчера в 21:45