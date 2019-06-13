В Госдуме не поддержали идею Чубайса о введении углеродного налогаРоссийская газета вчера в 09:21

В Госдуме критически отнеслись к предложению главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении так называемого углеродного налога для промышленных предприятий. Последствием может быть подорожание электроэнергии, а за ней - и товаров.

В Госдуме не поддержали идею Чубайса о введении углеродного налога

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