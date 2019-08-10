Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружияИзвестия вчера в 19:50
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Читать в источнике
Оценить413
с чего всё началось
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, выступая на телеканале «Россия» в эфире передачи «60 минут», заявил, что погодные катаклизмы последнего времени в нашей стране могли быть вызваны испытанием американцами климатического оружия.Царьград07:30
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме обвинили американцев в применении климатического оружия против России
Телеканал 360°вчера в 21:18
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:32, Вашингтон
Общество
Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова
Обновлено в 08:20
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Транспорт
Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют
На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Футбол
Александр Мостовой: Матч с «Ахматом» ничего хорошо «Спартаку» не предвещает
Да и в целом матч против Ахмата красно-белым ничего хорошего не предвещает.
Обновлено в 07:45
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Авто
Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке
Обновлено в 05:11
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Хоккей
Хоккейная «Северсталь» уступила «Металлургу» в Челябинске
Обновлено в 07:37
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Спорт
Правление СБР обсудит отказ Логинова подписывать контракт с союзом
Руководство Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании правления собирается обсудить вопрос о нежелании ведущего биатлониста сборной Александра Логинова подписывать предложенный федерацией контракт.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Торнадо пронесся по Люксембургу
Торнадо пронесся по Люксембургу вечером 9 августа, в результате чего пострадали 14 человек.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В ДТП с рейсовым автобусом в Курганской области пострадали 14 человек
В Куртамышском районе Курганской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
Обновлено в 04:40
Политика
Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании начать переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын уведомил его в письме о желании начать переговоры, как только завершатся совместные учения США и Южной Кореи.
Обновлено в 08:07
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции
Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 5G был сертифицирован в Bluetooth Special Interest Group
Скорее всего, на рынке появятся девайсы с поддержкой 5G и 4G, причем поддержку 5G получит модель Galaxy A90-SM-A908N, что подтверждает сертификация в агентстве Wi-Fi.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Футбол
ФК «Краснодар» представил превью к матчу с «Рубином»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», время начала матча пятого тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и казанским «Рубином» перенесено на 19.00.Игра пройдет в Краснодаре 10 августа.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 20:09
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Обновлено вчера в 04:58
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07