Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружияИзвестия вчера в 19:50

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, выступая на телеканале «Россия» в эфире передачи «60 минут
», заявил, что погодные катаклизмы последнего времени в нашей стране могли быть вызваны испытанием американцами климатического оружия.
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Против России применили климатическое оружие-депутат Госдумы

Вести.UZ01:03
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:00, Вашингтон
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Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
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Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»

Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
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На Украине предложили взять в заложники Венедиктова

Украинский журналист Айдер Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова».
Обновлено в 08:06
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В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

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Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме

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Происшествия

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
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Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
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Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

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Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
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В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

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