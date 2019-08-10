Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

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