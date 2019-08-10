Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружияИзвестия вчера в 19:50

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию

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Аномальную погоду в России объяснили возможным применением США климатического оружия

URA.Ruвчера в 19:04

В Госдуме заподозрили США в испытании климатического оружия

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В Госдуме обвинили американцев в применении климатического оружия против России

Телеканал 360°вчера в 21:18

Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

РИА Новостивчера в 18:13

Депутат обвинил вашингтонский обком в непогоде в России

Lenta.ruвчера в 20:21

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

ФАНвчера в 09:06
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон

Против России применили климатическое оружие-депутат Госдумы

Вести.UZ01:03
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
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Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
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В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым

В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика

Суд Панамы признал невиновным экс-президента Мартинелли

Верховный суд Панамы снял обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли в политическом шпионаже, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

Обновлено вчера в 21:29
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Авто

Назван топ-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ

Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10 924 единицы.
Обновлено в 00:42
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Алексей Дюмин проверил ремонт суворовской детской поликлиники

В Суворове отремонтировали детскую поликлинику. Качество работ проверил Губернатор.
Обновлено вчера в 08:32
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
Общество

Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы

Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Футбол

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Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено вчера в 14:18
Политика

Депутатов Рады пригласили посетить Крым

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов Рады может посетить Крым.
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Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
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Кино

Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России

В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
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Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя

Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
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Гаджеты

Honor объявил дату презентации своего первого телевизора

Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.
Обновлено 08 августа в 16:25
Общество

Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться

По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Милан».
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Стандарт школьной формы появится в России

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В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ

Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании

В результате взрыва взрыве бензовоза в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании -- Дар-эс-Салама -- погибли не менее 60 человек, сообщает местная газета The Citizen.
Обновлено в 04:45
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