Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружияИзвестия вчера в 19:50
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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В Госдуме обвинили американцев в применении климатического оружия против России
Телеканал 360°вчера в 21:18
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
Суд Панамы признал невиновным экс-президента Мартинелли
Верховный суд Панамы снял обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли в политическом шпионаже, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Авто
Назван топ-10 самых доступных новых автомобилей на рынке РФ
Вторым после «Гранты» стал японо-российский седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого с учетом продаж по модификациям составляет 562 тыс. рублей, а объем продаж – 10 924 единицы.
Обновлено в 00:42
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Алексей Дюмин проверил ремонт суворовской детской поликлиники
В Суворове отремонтировали детскую поликлинику. Качество работ проверил Губернатор.
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Представители фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление они опубликовали на ее странице в Инстаграме.
Обновлено в 03:57
Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Депутатов Рады пригласили посетить Крым
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов Рады может посетить Крым.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Пять сотрудников государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» погибли в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Обновлено в 04:10
Гаджеты
Honor объявил дату презентации своего первого телевизора
Китайский бренд Honor, принадлежащий Huawei, объявил дату презентации своего первого телевизора Honor Vision.
Обновлено 08 августа в 16:25
Общество
Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться
По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Украинец Лунин может заменить Доннаруму в «Милане»
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Милан».
Обновлено в 04:05
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Тамбовской области
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов—Воронеж погибли пять человек — водители транспортных средств и трое пассажиров.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве бензовоза в Танзании
В результате взрыва взрыве бензовоза в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании -- Дар-эс-Салама -- погибли не менее 60 человек, сообщает местная газета The Citizen.
Обновлено в 04:45