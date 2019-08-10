Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружияИзвестия вчера в 19:50
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, выступая на телеканале «Россия» в эфире передачи «60 минут», заявил, что погодные катаклизмы последнего времени в нашей стране могли быть вызваны испытанием американцами климатического оружия.Царьград07:30
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В Госдуме обвинили американцев в применении климатического оружия против России
Телеканал 360°вчера в 21:18
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