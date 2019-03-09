Армия и оружие

В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетахREGNUM 18:02

Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Читать в источнике
Петр Порошенко
Нам необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели далеко в тылу врага. Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону — более надежной. Для меня безопасность украинцев превыше всего.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 13:48

Подробнее о событии

В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетах

REGNUM18:02

Порошенко грозит врагам высокоточными ракетами и «пытается лишить народ разума»

Вести.Ru09:42

Порошенко объявил о новой ракетной программе Украины после развала ДРСМД

РБК13:48

Порошенко: Украине нужно высокоточное ракетное оружие

Газета.Ru11:26

Депутат Госдумы ответил на заявление Порошенко о высокоточном оружии

Московский Комсомолец12:19

Порошенко пригрозил «агрессору» высокоточным оружием

URA.Ru10:28

Почему Порошенко заговорил о развитии ракетного оружия на Украине после приостановки ДРСМД

RT на русском17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Спорт

Конькобежец Кулижников занял третье место в зачете КМ на 1000 метров

Обновлено в 17:34
Общество

Скончался внук адмирала Колчака

"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:04
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 15:52
Политика

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено в 15:33
Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие

На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»

Обновлено в 13:25
Происшествия

В центре Москвы произошла драка между водителями такси

В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
Обновлено в 17:27
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве на подстанции в Венесуэле

На электроподстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел взрыв, сообщает газета El Nacional со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 17:43
Общество

Около 23,5 тысяч человек остались без электричества на юге США

Обновлено в 16:43
Армия и оружие

Эрдоган опроверг связь покупки систем С-400 с безопасностью НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая

Обновлено в 08:49
Кино

Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш

Обновлено в 09:23
Происшествия

В Колумбии в результате крушения самолета погибло 12 человек

В авиакатастрофе в центральной части Колумбии погибли все 12 человек, находившиеся на борту, сообщило издание El Tiempo.
Обновлено в 17:33
Политика

В Шереметьево у сотрудника посольства США нашли мину

В терминале D московского аэропорта Шереметьево у сотрудника посольства США, который имеет отношение к американским Вооруженным силам, была обнаружена мина без взрывчатого вещества, сообщили в МИД России.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

NPR: КНДР готовится к запуску ракеты

В распоряжении американской радиостанции появились спутниковые фотографии компании DigitalGlobe, на которых виден научно-исследовательский центр Санумдон, где производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено в 03:05
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Баффало», Маккиннон набрал 3 очка

"Колорадо" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Нападающий Натан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка.
Обновлено в 17:54
Спорт

Трусова выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Россиянка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе.
Обновлено в 14:40
Политика

Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»

Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник

26 февраля авиация Индии нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своем увлечении пластикой

По данным СМИ, на первую пластическую операцию Татьяна Веденеева решилась еще в 2011 году.
Обновлено в 12:07
Футбол

Футболисты «Монако» с Головиным сыграли вничью с «Бордо»

Футболисты "Монако" и "Бордо" разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:13
Политика

В Сербии прошли акции протеста против президента

Массовые протесты против властей Сербии и президента Александра Вучича прошли в десятках городов Сербии, главный состоялся в субботу в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:52
Общество

В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива

«Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Полиция пришла на дебаты «Открытой России» в Петербурге

Полиция прервала проведение дебатов о возрасте согласия в петербургском офисе организации «Открытая Россия» вечером в субботу, 9 марта.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом

В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

Обновлено в 12:36
Футбол

«Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче Примеры

Обновлено в 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное