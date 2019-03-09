Армия и оружие

В Госдуме назвали утопией идею Порошенко о ракетах для целей в тылу РФРоссийская газета 15:56

Заявление украинского президента о необходимости создания ракет для поражения целей в тылу России преследует цель сообщить миру о желании разместить такое иностранное вооружение, а выпускать его в стране никто и не планирует.
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