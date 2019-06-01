Политика

В Госдуме назвали условия возвращения России к работе в ПАСЕКапитал страны 01 июня в 07:19

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, при каких условиях делегация России сможет вновь вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы и принять участие в работе июньской сессии организации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Леонид Слуцкий назвал условия возвращения РФ в ПАСЕ

РЕН ТВвчера в 15:05

Сможет принять участие: Россия назвала условие возвращения в ПАСЕ

Рамблервчера в 15:39

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

РИА Новости01 июня в 03:43

Слуцкий назвал условие, при котором Россия может вернуться в ПАСЕ

ТАССвчера в 15:26

В Госдуме рассказали, как будет приниматься решение о возвращении в ПАСЕ

REGNUMвчера в 14:59

Слуцкий назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Известиявчера в 15:37

В Госдуме не исключили участия делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Интерфакс01 июня в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено 02 июня в 21:32
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено вчера в 04:37
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

России предложили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил российской делегации принять участие в сессии в июне и направить необходимые для этого документы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Общество

Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено вчера в 08:00
Экономика

20% россиян заявили о снижении зарплат

За последний год выросла доля россиян, утверждающих, что их заработные платы снизились (18,3%), таковы данные ежемесячного мониторинга Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты

Apple представила операционную систему для планшетов iPad

На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол

Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Обновлено вчера в 10:51
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поддержал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него

Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Зачем землю с могилы Юлии Началовой добавляют в чай

Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Кино

Режиссеры «Мстителей» сделают мультсериал по Magic: The Gathering

Джо и Энтони Руссо, которые сняли «Мстители: Финал» и другие фильмы по вселенной Marvel, станут продюсерами мультсериала по карточной игре Magic: The Gathering.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

В Кузбассе осужден водитель, виновный в ДТП с шестью жертвами

Обновлено в 00:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Эдуардович Слуцкий
Российский политик
Российский политик. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов с 2016 года, член фракции ЛДПР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное