Политика
В Госдуме назвали условия возвращения России к работе в ПАСЕКапитал страны 01 июня в 07:19
Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, при каких условиях делегация России сможет вновь вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы и принять участие в работе июньской сессии организации.
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В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
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Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
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Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
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За последний год выросла доля россиян, утверждающих, что их заработные платы снизились (18,3%), таковы данные ежемесячного мониторинга Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые приводит ТАСС.
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Общество
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У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
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На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поддержал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него
Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Зачем землю с могилы Юлии Началовой добавляют в чай
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Кино
Режиссеры «Мстителей» сделают мультсериал по Magic: The Gathering
Джо и Энтони Руссо, которые сняли «Мстители: Финал» и другие фильмы по вселенной Marvel, станут продюсерами мультсериала по карточной игре Magic: The Gathering.
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