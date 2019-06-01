Политика
В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕНациональная служба новостей 01 июня в 06:45
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Светлана Немоляева: «В „Иронии судьбы“ у меня было 8 проб. Рязанов сказал: „Можно хуже сыграть, но сложно“»
Позднее Немоляева пробовалась и на главную роль в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», но и тут ее ждала неудача.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено вчера в 23:16
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Общество
В Мехико мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
Власти мексиканской столицы сделали "нейтральной" школьную форму в учебных заведениях города, разрешив юношам при желании носить юбки, а девочкам – брюки.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Башкирии в детском лагере умер подросток
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Теннис
Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Экономика
Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Стали известны причины исков к арестованному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и еще нескольким лицам, которые причастны к деятельности «Группы Е4», Альфа-банк, а также «Т Плюс», которая находится под контролем Виктора Вексельберга.
Обновлено в 00:24
Музыка
Савичева поделилась мыслями насчет реванша на «Евровидении»
Звезда встретилась с корреспондентом "Дни.ру" и ответила на вопрос, смогла бы она вновь поехать на "Евровидение", как это сделали ранее ее именитые коллеги Дима Билан и Сергей Лазарев.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено вчера в 08:52
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Космос
Телескоп Hubble снял сближение галактики с Млечным путем
Новую фотографию галактики Messier 90, сделанную орбитальным телескопом Hubble с использованием нескольких детекторов излучения, разместил в понедельник портал Space.com.
Обновлено в 01:55
Экономика
Акции «Газпрома» салютуют предполагаемой отставке Алексея Миллера
Еще бы: ведь не каждый день говорят не только о двукратном увеличении дивидендов (это было еще в мае), но и о том, что глава «Газпрома» Алексей Миллер может объявить об отставке.
Обновлено вчера в 15:49
Наука
Генное редактирование может сократить жизнь
Используя мощный инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 на человеческом эмбрионе, чтобы вырезать и вставить новую ДНК, профессор изменил исходный ген CCR5 в эмбрионе на мутированную версию под названием Delta32.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
«Горьковская» частично закрыта из-за празднования Ураза-Байрам
В городской подземке сообщили, что с открытия и до 07-00 часов, а так же с 09-30 до 11-00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08