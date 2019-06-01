В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕНациональная служба новостей 01 июня в 06:45

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕ

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