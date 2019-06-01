Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43

Россия, со своей стороны, предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий. На апрельской сессии этого года ПАСЕ призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос.
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В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости03:43

Подробнее о событии

Слуцкий допустил участие России в июньской сессии ПАСЕ

Известия05:04

Делегации России могут разрешить вернуться в ПАСЕ, но не на ее условиях

Daily Stormвчера в 09:57

Условия участия России в ПАСЕ назвали в Госдуме

Газета.Ru04:19

Москва назвала условие возвращения в ПАСЕ. РФ не исключает участия в июньской сессии

Фонтанка.Ру03:47

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

РИА Новости03:43

Слуцкий назвал условие участия России в сессии ПАСЕ

ТАСС03:00

Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ

Вести.Ru05:01
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Происшествия

Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Обновлено в 05:41
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой

Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»

Обновлено в 05:25
Энергетика

Китай не снижает аппетит к импортному газу

Пекин продолжает демонстрировать отменный аппетит к поглощению природного газа.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Гаджеты

Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor

Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о попытке теракта на концерте Киркорова

Обновлено в 01:29
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Политика

Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России

По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Алсу пообещала поклонникам прокомментировать скандал на конкурсе

Обновлено в 04:30
Общество

Какие законы вступят в силу с 1 июня в России

С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 02:21
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:02
Происшествия

Рейс из Лондона в Петербург задержали почти на сутки

Самолет авиакомпании «Россия» из Лондона задержался на сутки, ориентировочное время прибытия в Петербург — 16.10.
Обновлено в 04:59
Общество

Экс-чиновник мэрии Екатеринбурга за свой счет вывез мусор из сквера

Обновлено в 05:12
Экономика

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Москве мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале

Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Экономика

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента страны Петра Порошенко дело о захвате власти.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.
Обновлено вчера в 15:48
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