Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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В Госдуме не исключили участия делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Интерфакс03:11

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Вести.Ru05:01

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Слуцкий допустил участие России в июньской сессии ПАСЕ

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Daily Stormвчера в 09:57
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Леонид Эдуардович Слуцкий
Российский политик
Российский политик. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III, IV, V, VI и VII созывов с 2016 года, член фракции ЛДПР.
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