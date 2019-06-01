Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕРИА Новости 03:43
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено в 10:06
Политика
США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено в 13:13
Игры
В первом DLC для Mortal Kombat 11 добавят Шан Цунга и Синдел
Все покупатели Kombat Pack смогут поиграть за Шан Цуна уже 18 июня. Когда будут доступны остальные персонажи – неизвестно.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Футбол
«Севастополь» стал чемпионом Крыма
В матче заключительного, 28-го тура чемпионата Крыма «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодёжного со счётом 1:1 и стал недосягаем для преследователей.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Источники рассказали, что с докладом об обновлении операционных систем Apple и о новом подходе компании к приложениям расскажет Тим Кук.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек
Обновлено в 12:30
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Виктория Романова высказала мнение о святости Юлии Началовой
Певица Виктория Романова в новом интервью обсудила канонизацию коллеги Юлии Началовой.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Кино
Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона
В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Многодетная Юлия Барановская мечтает о свадьбе
Мама троих детей Юлия Барановская внезапно заговорила о желании выйти замуж спустя несколько лет после провальных отношений с Андреем Аршавиным.
Обновлено в 09:37
Общество
Украина закрывает все детские дома в стране
Правительство Украины меняет систему поддержки сирот в стране и отказывается от услуг домов ребёнка.
Обновлено в 13:13
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Ученые узнали, сколько нужно отдыхать для продления жизни
Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51